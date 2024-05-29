Пляж Солнечногорска готовят к летнему сезону

Дно жемчужины Подмосковья — озера Сенеж проверили водолазы, очистив его от мусора. Специалисты уже установили в воде заградительные буйки и завезли новый песок на территорию пляжа.

Ранее специалисты также взяли пробы воды и грунта, исследование которых дало положительный результат. Сейчас протоколы исследований находятся в Роспотребнадзоре, который выдаст итоговое заключение.

ЦЦентральный пляж у озера Сенеж в Солнечногорске — популярное место для отдыха и купания. Поэтому очень важно провести все подготовительные работы к купальному сезону качественно. Отдельное внимание — мостикам и пирсам на набережной, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Их демонтируем в ближайшее время», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На центральном пляже Солнечногорска развитая инфраструктура. Ранее здесь установили фонтанчик с питьевой водой. Также зона отдыха оборудована раздевалками, туалетами, вышкой спасателей, открыт прокат инвентаря. Дополнительно отдыхающие могут арендовать беседку, в жаркие дни здесь устраивают пикники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.