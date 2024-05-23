Пляж на реке Поповка в округе Истра обновят в 2025 году

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Пляж на р. Поповка, вблизи СНТ «Гидропроект», будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство пляжа на р. Поповка, вблизи СНТ «Гидропроект», в г. о. Истра проголосовало более 6,2 тыс. человек. Общее количество голосов в г. о. Истра составило более 19 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.