Пляж «Голубое озеро» в Луховицах готовят к летнему сезону

В Луховицах идет подготовка пляжной зоны отдыха «Голубое озеро» перед летним сезоном. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тыс. человек», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территории пляжа обустроен туалетный модуль, спасательный пост (станция) и кабины для переодевания.

Для комфортного отдыха у гостей и жителей Московской области в летний сезон 2024 года проходит полная подготовка пляжных зон отдыха. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Голубое озеро — это один из песчаных карьеров в Луховицах, оставшихся после добычи песка. Всего карьеров семь и их по-прежнему называют по номерам. Наше Голубое озеро — карьер № 1, это официальный пляж города.

Пляж находится по адресу: г. Луховицы, ул. Озерная, дом № 5 (северная часть города).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.