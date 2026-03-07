«Плевок в лицо»: сидевшему по ошибке в СИЗО прикамцу дали лишь 30 тыс рублей

Прикамец, который 4 месяца сидел в СИЗО по обвинению в убийстве девочки, за преследование получит лишь 30 тысяч рублей, сообщает 59.RU .

В августе 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки произошла трагедия: в бесхозном пожарном колодце нашли тело 6-летней девочки. В убийстве обвинили местного жителя, который является многодетным отцом.

Мужчина провел в СИЗО 4 месяца. Он находился под следствием, однако позже экспертизы установили его непричастность к преступлению — выяснилось, что ребенок утонул. После снятия обвинений он подал иск к Минюсту РФ с требованием выплатить 3 миллиона рублей за моральный вред, причиненный незаконным уголовным преследованием.

В результате суд удовлетворил иск частично. Мужчина получит лишь 30 тысяч рублей из 3 миллионов.

Защита пострадавшего отметила, что эта сумма несоразмерна пережитому этапу. Несколько месяцев в СИЗО сопровождались неприятными медицинскими экспертизами, в том числе для установления факта возможного изнасилования. На полгода семья лишилась троих детей — их изъяли и поместили в детский центр. Пожилая мать-инвалид оставалась без поддержки сына. А в день освобождения из СИЗО мужчина попал в больницу. Сам пострадавший также назвал эту компенсацию «плевком в лицо».

После закрытия дела об убийстве началось расследование по факту халатности. Обвинение предъявили исполняющему обязанности директора местного МУПа. По версии следствия, он знал о запущенном состоянии колодца, но не доложил об этом руководству. Сам чиновник это отрицает и утверждает, что говорил о проблеме. Суд назначил ему два года условно, приговор обжалуется.

