Пленум Московской областной организации ветеранов прошел в Подмосковье

В Красногорске на территории Российского государственного архива кинофотодокументов прошел Пленум Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Работу Пленума возглавил председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, в мероприятии приняли участие министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и директор Госархива кинофотодокументов Николай Пестов.

«Московская областная организация ветеранов занимает лидирующие позиции в ветеранском движении нашей страны, и это самое многочисленное общественное объединение в нашем Подмосковье, насчитывающее около полутора миллиона человек, в том числе 136 тыс. ветеранов военной службы и боевых действий, включая участников СВО. Проводится очень большая и важная работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения специальной военной операции, которые проходят лечение в госпиталях. Мы стараемся всячески поддерживать проекты организации — ветераны регулярно становятся лауреатами Ежегодной премии Губернатора Московской области за социально-значимые инициативы. Также организация участвует в грантовом конкурсе, который Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит совместно с Фондом президентских грантов в рамках развития гражданского общества», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Основными темами пленума стало сотрудничество и укрепление дружеских связей между Россией и Беларусью, обмен опытом и совместная работа по сохранению исторической памяти. Встреча началась с возложения цветов к памятнику Фронтовому кинооператору. После в рамках мероприятия в Выставочном зале Госархива открыли выставку исторических фотографий «Операция „Багратион“: к 80-летию народного подвига».

Также поговорили о задачах ветеранских организаций по поддержке участников СВО.

«Именно наши ветераны, являясь самым сплоченным, патриотичным сообществом, объединяют сегодня разные поколения вокруг героической истории страны. И наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами — еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой. Равняясь на подвиги предков, следуя ориентирам преданности Отчизне, сегодняшнее поколение бойцов вновь бьется за правду и справедливость. И в этих вызовах времени, летопись современности формируют продолжатели профессии документалистов, не позволяя искажать истину, отвечая фактами на ложь», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков

Все 57 местных организаций ветеранов на территории Подмосковья активно включились в региональную акцию «Доброе дело», инициированную подмосковными школьниками и поддержанную губернатором Московской области Андреем Воробьевым в апреле 2022 года. Члены ветеранского сообщества не только регулярно отправляют военнослужащим полезный на передовой груз, но и многое делают своими руками: маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, пятиточечники, окопные свечи, теплую шерстяную одежду, носки, перчатки.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года организация взяла под персональный патронаж первые классы Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ Тельмановского района ДНР.

Отдельно Екатерина Швелидзе поблагодарила членов организации за работу, которая проводится с детьми и молодежью. Это и масштабные мероприятия, патриотические акции, встречи с молодыми ребятами, разговоры о важном, напутствия.

На пленуме участница Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник фашистских лагерей, вывезенная из Беларуси Мария Ивановна Кудрявцева вручила представителям регионального отделения «Движения Первых» «Наказ ветеранов Московской области молодежи в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»».

В рамках встречи был представлен документальный фильм 1944 года «Освобождение Советской Белоруссии, а в завершении мероприятия активистов МООВ наградили юбилейной медалью „80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков“ за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению международных связей между ветеранскими организациями России и Белоруссии.

«Уверен, что 80-летняя годовщина освобождения Беларуси станет праздником торжества мира и согласия и вновь напомнит о катастрофических последствиях, к которым может привести культивирование и потворствование нацистской и другой человеконенавистнической идеологии», — отметил председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.