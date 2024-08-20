Российские военные ежедневно берут в плен десятки украинских солдат в Курской области. В их числе оказалась женщина, которая закатила истерику после поимки, сообщает «Царьград» .

В Сети распространилось видео допроса военнослужащей ВСУ и двух боевиков. Мужчины уверяют, что их заставили отправиться на фронт из Одессы. При этом в их голосах прослеживается дрожь.

Девушка же осознанно общалась только на украинском языке. Она со слезами призналась, что пошла убивать русских добровольно. Несмотря на истерику, военнослужащая отвечала уверенно.

Ранее также поступала информация, что бойцы ВС РФ ликвидировали солдата ВСУ, который похищал мирных жителей и срочников под Курском и занимался мародерством.