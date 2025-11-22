Платные места на 42 специальностях ограничат в вузах РФ

С нового учебного года в российских вузах уменьшат число платных мест на 42 направлениях обучения: 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 — специалитета, сообщает РИА Новости .

Российское правительство утвердило разработанные Минобрнауки правила определения предельного количества платных мест в университетах.

Как пояснили в министерстве, основная цель этого документа — сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы России. Эти меры помогут гармонизировать подготовку специалистов вузами под потребности рынка труда, понизить его перенасыщенность и повысить качество высшего образования.

Эти правила в вузах вводят на один год, после приемной кампании 2026 года документ могут пересмотреть.

Как уточняет Mash, в список ограничения по платным местами попали юриспруденция, экономика, горное дело, журналистика, архитектура, психология, стоматология, сервис, менеджмент, таможенное дело и т. д.

