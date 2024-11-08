Платформа «Цифровой РЭО» теперь предлагает пользователям доступ к продукции, предназначенной для массового использования

На портале Российского экологического оператора «Цифровой РЭО» внедрена технология приема безналичных платежей, включающая онлайн-оплату с помощью банковских карт и бесконтактные эквайринговые системы. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Цифровой РЭО» активно развивается, расширяя свою деятельность, чтобы не только поддерживать отечественное производство, но и привлекать граждан к идее осознанного потребления под лозунгом «Ноль отходов». Концепция «Ноль отходов» подразумевает экологически чистые товары, упаковка которых полностью перерабатывается или легко утилизируется и подлежит повторной переработке», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Функционируя как маркетплейс, «Цифровой РЭО» предлагает продукцию российских разработчиков, связанную с экологией. Кроме того, на площадке представлен новостной блок, посвященный экологическим вопросам, и информационный раздел для поддержки молодых специалистов. В реестре IT-решений представлены предложения от российских разработчиков в области анализа данных, экологического мониторинга, а также системы для управления обращением с ТКО. Также можно найти устройства, такие как оптические сортировщики и сканеры отходов.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что «Цифровой РЭО» представляет собой не только информационную платформу для бизнеса, научного сообщества и государственных органов, но и полноценный маркетплейс для экологически ориентированных технологических продуктов, включая лучшие российские разработки и комплексные решения по цифровизации в области обращения с отходами.

Эксперты РЭО занимаются поиском и поддержкой российских IT-компаний и начинающих разработчиков, создающих инновационные и востребованные продукты и услуги. Представители бизнеса могут присоединиться к маркетплейсу, заполнив соответствующую форму.

На портале «Цифровой РЭО» пользователи имеют возможность отслеживать сделки по продаже и приобретению цифровых решений в их личном кабинете.