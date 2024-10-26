сегодня в 19:10

Платформа для анонимных вопросов Ask.FM объявила о закрытии

Платформа для анонимных вопросов Ask.FM заявила о своем закрытии. Она прекратит работу с 1 декабря текущего года.

Руководство объяснило причины такого решения. В заявлении сервиса говорится, что пользовательская база площадки значительно сократилась. К тому же, платформа перестала отвечать «потребностям современных пользователей соцсетей».

Команда сервиса поблагодарила всех пользователей и назвало свою работу «захватывающим приключением длиной более 10 лет».

Также сервис порекомендовал сохранить какие-либо необходимые данные или контент со страниц до 1 декабря.

В компании пообещали, что в связи с закрытием все персональные данные будут удалены в кратчайшие разумные сроки.