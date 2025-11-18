Платформа DION выходит на рынок Беларуси

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) и iqData (ООО «СофтЛайн Директ») объявляют о совместных планах по выводу платформы корпоративных коммуникаций DION на рынок Республики Беларусь, передает пресс-служба компании.

Партнер разместит DION на собственных облачных ресурсах, что создаст уникальные условия для белорусских заказчиков. Это обеспечит соответствие местным требованиям законодательства и гарантирует соблюдение регуляторных норм по хранению и передаче информации. Кроме того, локальное облако iqData станет основой для последующей сертификации решения в Республике Беларусь.

«Мы видим растущий интерес к DION в Беларуси: несмотря на привычку использовать западные сервисы, местные организации все чаще задумываются об альтернативах, которые обеспечивают автономность, предсказуемость и контроль над затратами. Для бизнеса важно иметь стабильный и гибкий инструмент, подходящий как небольшим, так и крупным предприятиям из разных отраслей. Сотрудничество с iqData позволяет сделать нашу платформу DION максимально доступной белорусским компаниям. Локальное размещение и центр компетенций на стороне партнера снимают ключевые барьеры внедрения», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1) Антон Спирин.

Сегодня iqData получила 5500 лицензий DION для дальнейшего внедрения у заказчиков, в 5 из них уже идет процесс пилотирования. Также компания перевела на платформу DION собственные внутренние коммуникации.

Еще партнер разворачивает центр компетенций: на его базе формируются техническая, продуктовая и пресейл-экспертиза, проходит обучение и сертификация команд внедрения, ведутся пилоты.

«Мы рады заключению эксклюзивного соглашения с DION и хотим поблагодарить вендора за оказанное доверие. Благодаря сотрудничеству с НОТА мы можем сделать DION максимально доступным и понятным белорусским организациям, обеспечивая локальное сопровождение и поддержку на базе центра компетенций. Это партнерство полностью совпадает со стратегией нашей компании — не просто внедрять новые решения, а предоставлять клиенту ощутимый эффект от их использования, как в плане оптимизации внутренних процессов, так и в плане цифрового развития. DION полностью отвечает этим задачам, а также обеспечивает высокую безопасность корпоративных коммуникаций и соблюдение белорусского законодательства», — добавил CEO iqData Андрей Овсейко.

Ближайшие планы включают расширение пула пилотов, масштабирование обучения для растущей команды партнера и проведение регулярных продуктовых мероприятий для ИТ-подразделений и бизнеса. Стороны также рассматривают адаптацию отдельных функций DION под специфику локального рынка и потенциал распространения отработанной модели сотрудничества на другие страны СНГ.