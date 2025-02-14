Плата за вред окружающей среде идет на улучшение экологии Подмосковья

Две недели осталось подмосковным предпринимателям и юридическим лицам до завершения отчетной кампании по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. До 1 марта всем, кто имеет хотя бы один источник воздействия, внесенный в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо внести плату, а до 10 марта — представить соответствующую декларацию, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Этот вопрос актуален для каждого жителя Подмосковья. Ведь согласно законодательству, средства направляются на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и их ликвидацию, а также на другие природоохранные мероприятия. Это особенно важно для такого экономически активного региона, как Московская область. Только в прошлом году региональный реестр объектов негативного воздействия увеличился на 839 позиций, и тенденция к росту сохраняется. В то же время, в 2024 году Минэкологии выявило 86 объектов, не поставленных на государственный учет», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Плата взимается за фактическое негативное воздействие на окружающую среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение отходов производства и потребления.

Минэкологии ожидает, что плательщики добросовестно отнесутся к своей обязанности, чем внесут немалый вклад в улучшение экологической обстановки в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.