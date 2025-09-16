Пластично и стрессоустойчиво: психолог рассказал о чуде чувства новизны

Кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс заявил, что практически любой новый опыт делает человека более стрессоустойчивым и даже способен продлить жизнь и сделать ее счастливее, сообщает Общественная Служба Новостей .

«В 2009 году Нобелевскую премию по медицине получило исследование, которое определило, что размер теломер — это концевые участки хромосом, — напрямую связан с длительностью жизни. Чем они больше, тем дольше живет человек. И выяснилось, что размер теломер зависит, помимо прочего, от количества степеней образования у человека. То есть чем больше и дольше человек учился, тем больше у него развит этот участок хромосомы, и тем дольше он живет», — сказал доктор.

По его словам, любое обучение непрерывно расширяет наш кругозор, однако общепринято считать, что с возрастом процесс обучения дается труднее. Часто после завершения формального образования в молодости, люди прекращают активно учиться. Однако учеба — это своего рода умение, а мозг, будучи энергозатратным органом, функционирует подобно мышце: без регулярной тренировки он слабеет. Аналогично тому, как у человека, долгое время проводящего в инвалидной коляске, атрофируются мышцы ног, мозг без нагрузки теряет свою активность.

Отличным примером влияния постоянного обучения и восприятия новых знаний на долголетие служат пожилые профессора университетов. Несмотря на свой почтенный возраст, они не прекращают работать, заниматься научными исследованиями и передавать свои знания студентам, заключил психолог.