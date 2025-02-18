Планы по развитию парка Островского обсудили в Ступине

Отмечено, что посещаемость ступинского парка культуры и отдыха имени Николая Островского в этом зимнем сезоне выросла с 90 тысяч до 152 тысяч человек.

Главной зоной притяжения ступинцев и гостей города стал бесплатный каток. Популярностью у посетителей парка пользуются мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Ступинский парк в этом году признан одним из лучших в регионе, получил ряд областных наград, например, за лучшую резиденцию Деда Мороза, лучший фуд-корт у катка и лучшую фотозону.

Участники встречи также обсудили перспективы развития территории парка и программу предстоящего весенне-летнего сезона.

В планах — восстановление площадки для изучения правил дорожного движения, ремонт танцевальной веранды и организация территории для молодежных мероприятий, продолжение проекта по экологическому воспитанию детей «Экопрогулки», установка дополнительного игрового оборудования для ребят с особенностями развития.

Общественники также обсудили необходимость открытия новых точек питания, благоустройство территории парка, в том числе высадку весной тюльпанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.