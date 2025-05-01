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Плановые учения по антитеррористической безопасности прошли в ступинской школе № 2

Образовательные организации городского округа Ступино присоединились к всероссийским учениям. Проведены тренировки по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образования при захвате заложников и срабатывании взрывного устройства, доставленного беспилотником», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во всех образовательных организациях проводятся учебные тренировки. Существует несколько вариантов сценария: нападение злоумышленника, нахождение взрывного устройства и прилет беспилотным летательным аппаратом. Детализации сценария варьируется в зависимости от возможностей школы», — рассказал Андрей Вронский, начальник отдела вневедомственной охраны округа.

Для проведения тренировки в школе № 2 был выбран сценарий со взрывным устройством, доставленным беспилотником.

При обнаружении подозрительного объекта ответственными сотрудниками были вызваны представители Росгвардии. Прибывший наряд оценил опасность объекта и изолировал его. Эвакуация учеников проведена в соответствии с регламентом.

«Эвакуированы 679 детей и 21 человек технического персонала. Тренировка прошла в штатном режиме. Наша школа оборудована пунктом временного размещения. Он оборудован огнетушителями, средствами медицинской помощи и питьевой водой», — поделилась заместитель директора по безопасности школы № 2 Ирина Курбакова.

Все образовательные организации округа на регулярной основе проводят подобные тренировки.

«Учения проходят согласно плану. Все действуют по установленному алгоритму. Такие учения проводим постоянно, чтобы люди точно знали, как им действовать в чрезвычайной ситуации. Это жизненно важно в наше неспокойное время», — отметил заместитель начальника управления образования окружной администрации Александр Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.