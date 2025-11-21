сегодня в 18:41

Плановые работы на шести гидротехнических сооружениях продолжаются в Можайском округе

Плановые работы по обслуживанию шести гидротехнических сооружений проходят в Можайском округе. Мероприятия направлены на поддержание надежности объектов и обеспечение безопасности в период паводков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Можайском округе специалисты продолжают комплексное обслуживание гидротехнических сооружений. Работы охватывают ключевые объекты, отвечающие за регулирование водных ресурсов и защиту территории от возможных последствий паводков.

В рамках мероприятий проводится уборка прибрежной полосы, механизированная планировка откосов и полотна насыпей. Эти действия укрепляют берега и предотвращают размывы, что способствует сохранению инфраструктуры.

Особое внимание уделяется очистке водосбросных конструкций от мусора, наносов и посторонних предметов. Такая работа позволяет обеспечить беспрепятственный отвод воды при повышенной нагрузке и снизить риски для жителей близлежащих населенных пунктов.

Комплексный подход к обслуживанию гидротехнических сооружений способствует их бесперебойной работе и поддержанию экологической безопасности округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.