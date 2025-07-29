План по заготовке кормов на 40% выполнили в Волоколамском округе

В этом году в Волоколамском округе планируется заготовить 13 тыс. тонн сена, 62 тыс. тонн сенажа. Работа по заготовке кормов для животных продолжается, процент выполнения высокий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова побывала на поле ООО «Шульгино» возле деревни Игнатково. Здесь началась работа по второму покосу люцерны. Первый прошел в начале июня, и трава успела хорошо вырасти. С этого участка аграрии планируют получить в общей сложности около 400 тонн сенажа.

На данный момент «Шульгино» уже заготовило более 8 тыс. тонн сенажа в траншеях и 1100 тонн в пленке. Выполнение годового плана уже превысило 100%. В хозяйстве также заготовлено 750 тонн сена. Объемы говорят о высокой готовности к зиме.

Главный агроном ООО «Шульгино» Александр Рамков рассказал, что в этом сезоне предприятие осваивает 47 гектаров новых земель. Еще 45 га готовят под посев на зиму.

«Расширение посевных площадей — это важная работа, и Волоколамский округ — один из лидеров Подмосковья по этому показателю», — сказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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