План по яровому севу в Волоколамске выполнен на 55%

Волоколамские аграрии продолжают посевную кампанию. К этому дню план работ выполнили на 55%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Прогноз ярового сева на 2025 год по Волоколамскому округу составляет свыше 10 тысяч гектаров. Под озимой пшеницей занято еще три тысячи гектаров. Все вместе это создает прочную основу для будущего урожая», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

У всех сельскохозяйственных предприятий полное обеспечение потребности в минеральных удобрениях и средствах защиты растений. Это позволяет аграриям уверенно смотреть в будущее и рассчитывать на высокие результаты.

Продолжается сев ячменя, овса, гороха, подсев многолетних беспокровных трав. Начался сев кукурузы на зерно. Агропредприятие «Рассвет-Авангард» к этому дню выполнило 61% от намеченного плана — площадь под кукурузой уже превысила 320 гектаров.

По итогам прошлого года Волоколамский округ вошел в топ-5 Подмосковья по вводу земель в сельхозоборот. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.