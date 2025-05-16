сегодня в 19:09

План по яровому севу в Домодедове выполнен на 40%

В городском округе Домодедово продолжаются весенне-полевые работы. В 2025 году план по яровому севу составляет 6 715 га. На сегодняшний день засеяно около 3 тыс. га — это 40% от общего объема. Работы ведутся активно, сообщает пресс-служба администрации округа.

На полях сажают яровую пшеницу, ячмень, овес, рапс, кукурузу на зерно и на силос, однолетние травы, а также многолетние беспокровные травы. Одновременно с севом аграрии проводят подкормку посевов: минеральными удобрениями обработано почти 5 тыс. га озимых культур и многолетних трав.

Также выполнено боронование многолетних трав и зяби на площади более 4 тыс. га.

«На полях трудятся сотрудники и техника трех наших предприятий — племзаводов «Барыбино», «Повадино» и «Ямской». Спасибо аграриям за труд и желаю благоприятной погоды!» — отметила глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.