План и список: как сэкономить на подарках на Новый год

Эксперт по финансам Ирина Осколкова заявила, что есть несколько способов не разориться на подарках к Новому году: это составление четкого плана, ранний старт и внимание к формату, сообщает АБН24 .

«Никогда не стоит ходить за подарками без четкого списка и установленного лимита на каждого человека. Импульсивные покупки под воздействием праздничной атмосферы –враг бюджета. Важно зафиксировать сумму на бумаге или в смартфоне. Главное –стараться не превышать лимит», — сказала специалист.

По ее словам, оптимальный момент для совершения покупок — промежуток с последних дней ноября по середину декабря. Именно в этот период магазины предлагают скидки и акционные товары, а традиционного предновогоднего увеличения цен еще не наблюдается.

Еще одна тенденция, набравшая популярность в последние годы, позволяет как сохранить средства, так и проявить внимание — это подарки, сделанные своими руками. Подобный способ требует вложения личных усилий, а не значительных финансовых затрат.

