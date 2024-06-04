«Пьют кровь днем и ночью»: у ВС РФ появился новый враг под Авдеевкой
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Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные начали жаловаться на нашествия комаров в зоне СВО. По словам законодателя, об этом ему рассказал Герой ЛНР и председатель Общественной палаты региона Алексей Карякин, сообщает «Царьград».
Бойцы российских подразделений отмечают, что летом 2023 года комаров на фронте было значительно меньше.
«Комары пьют кровь днем и ночью, спасения от них никакого», — заявили солдаты, выполняющие боевые задачи на авдеевском направлении.
Для борьбы с комариными полчищами в зону боевых действий передают партии репеллентов и специальных свечей, отпугивающих гнус.
Требуемые средства защиты от насекомых отправят от Свердловской области, которую представляет депутат Иванов. Российские войска получат их в рамках партии гуманитарной помощи для нужд спецоперации.