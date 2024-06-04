сегодня в 14:10

Депутат Иванов: российские военные пожаловались на полчища комаров на СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные начали жаловаться на нашествия комаров в зоне СВО. По словам законодателя, об этом ему рассказал Герой ЛНР и председатель Общественной палаты региона Алексей Карякин, сообщает «Царьград» .

Бойцы российских подразделений отмечают, что летом 2023 года комаров на фронте было значительно меньше.

«Комары пьют кровь днем и ночью, спасения от них никакого», — заявили солдаты, выполняющие боевые задачи на авдеевском направлении.

Для борьбы с комариными полчищами в зону боевых действий передают партии репеллентов и специальных свечей, отпугивающих гнус.

Требуемые средства защиты от насекомых отправят от Свердловской области, которую представляет депутат Иванов. Российские войска получат их в рамках партии гуманитарной помощи для нужд спецоперации.