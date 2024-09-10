Пятница 13-е в Москве может стать рекордно теплой

13 сентября в этом году выпадает на пятницу. Этот день может стать рекордно теплым для Москвы, побив достижение 1909 года — 27,4 градуса тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Сентябрь продолжает удивлять жителей европейской части России рекордными температурами и сухой погодой. В Москве к исходу первой декады месяца температура опережает климатическую норму примерно на 4,5 градуса. При этом пока ни разу не было дождя.

«Фактическая температура воздуха на текущий момент составляет плюс 18,3 градуса, что 1,3 градуса выше температуры самого теплого сентября в метеоистории столицы — сентября 1847 года», — написал Леус.

В понедельник суточные рекорды отмечались во многих регионах Европейской России. Самый высокий рекорд зафиксировали в Туле — 27,9 градуса тепла. Это на 0,9 градуса выше достижения 2008 года.