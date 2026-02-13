Пятница 13-е: почему люди связывают неудачи с определенной датой

Вера в несчастливый день — это не признак глупости, а рудиментарный механизм психики, отчаянно ищущий иллюзию контроля над хаосом. Наш мозг не любит неопределенность, и ему проще связать неудачу с конкретной датой, чем признать случайность мира. Суеверие дает ложное ощущение, что, избегая определенных действий, мы можем управлять своей судьбой. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

13 февраля 2026 года приходится на пятницу. В мире существует множество негативных суеверий по поводу сочетания этой даты именно с пятницей.

«Проблема в том, что этот механизм, однажды полезный для выживания, в современном мире становится клеткой. Он заставляет вас отменять важные встречи, испытывать фоновую тревогу, искать подтверждения своим страхам. Это классическое когнитивное искажение: вы игнорируете сотни обычных событий, но фиксируетесь на одной мелкой неприятности, чтобы подтвердить свою правоту. Не дата создает проблемы, а ваше ожидание проблем», — сказала Иванова.

По словам эксперта, борьба с этим — это возвращение к реальности. Первый шаг — рациональный анализ.

«Спросите себя: сколько раз в „пятницу 13-е“ с вами не происходило ровным счетом ничего? Ваша память услужливо подсовывает только негатив. Второй шаг — поведенческий эксперимент. Сознательно запланируйте на этот день что-то важное или приятное. Совершите действие, которое нарушает ритуал. Так вы собираете доказательную базу против своего страха. Вы не боретесь с мистикой, вы перепрограммируете свой мозг, заменяя магическое мышление логикой и личным опытом», — добавила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.