Пятиствольный каштан, высаженный другом Пушкина, срубили в Симферополе

«Где-то год назад проведена санитарная обрезка, потом было у нас засушливое лето, и каштан, к сожалению, засох. Он где-то порядка 7 месяцев так простоял, один ствол уже у него упал», — заявил заместитель главы администрации города Александр Семенченко.

По его словам, провести обследование дерева властей попросили жители дома по улице Фрунзе, 28. Совместно с министерством экологии администрация Симферополя установила аварийность дерева: каштан стал полностью сухим.

В 1829 году приятель знаменитого русского литератора Александра Пушкина, знаменитый врач Федор Мильгаузен, высадил это дерево.

С 1972 года данный каштан обладал охранным статусом памятника природы и являлся одной из важнейших историко-природных ценностей крымского центра.

После проведенной экспертизы необходимые бумаги были направлены в министерство экологии и природных ресурсов Крыма, где подтвердили, что дерево невозможно спасти, и выдали согласие на его вырубку.

