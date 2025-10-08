Пятиствольный каштан, высаженный другом Пушкина, срубили в Симферополе
Пятиствольный каштан, считающийся памятником природы регионального значения, спилили в Симферополе. Причиной такого решения стало аварийное состояние дерева, сообщает «Крым 24».
«Где-то год назад проведена санитарная обрезка, потом было у нас засушливое лето, и каштан, к сожалению, засох. Он где-то порядка 7 месяцев так простоял, один ствол уже у него упал», — заявил заместитель главы администрации города Александр Семенченко.
По его словам, провести обследование дерева властей попросили жители дома по улице Фрунзе, 28. Совместно с министерством экологии администрация Симферополя установила аварийность дерева: каштан стал полностью сухим.
В 1829 году приятель знаменитого русского литератора Александра Пушкина, знаменитый врач Федор Мильгаузен, высадил это дерево.
С 1972 года данный каштан обладал охранным статусом памятника природы и являлся одной из важнейших историко-природных ценностей крымского центра.
После проведенной экспертизы необходимые бумаги были направлены в министерство экологии и природных ресурсов Крыма, где подтвердили, что дерево невозможно спасти, и выдали согласие на его вырубку.
