Пятиклассники в Красногорске изучили подлинные реликвии Великой Отечественной войны

Пятиклассники школы №15 в Красногорске посетили музей «Дорогами боевой славы», где познакомились с подлинными документами и наградами времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музее «Дорогами боевой славы» школы №15 Красногорска пятиклассники изучили около 200 уникальных экспонатов, среди которых военная форма, ордена, медали и документы XX века. Экспозиция рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, послевоенном восстановлении и современных подвигах.

Основу коллекции составляют материалы, переданные методистом ДК «Подмосковье» и куратором музея Надеждой Бердовой. Здесь представлены оригиналы газет, в том числе выпуск «Правды» с речью Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 года, а также ордена «Красной звезды», «Отечественной войны» и медаль «За боевые заслуги». Экспонаты поступают также от педагогов и родителей учеников.

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Кузичкина рассказала, что передала в музей военную форму своего отца и армейские сапоги деда, прошедшего до Берлина. Надежда Бердова отметила, что музей помогает школьникам увидеть историю через реальные предметы и узнать о локальных событиях, таких как митинги и формирование ополчения в Красногорске.

Экскурсия стала для учеников живым уроком истории: они познакомились с биографиями полководцев, ключевыми сражениями и обсудили важность памяти о прошлом. В музее оформлены стенды об участниках СВО и членах «Боевого братства», проходят уроки мужества и встречи военно-патриотического клуба. Организаторы планируют расширять экспозицию, добавляя материалы о современных героях.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.