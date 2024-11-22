Пятерым юным жителям Фрязино вручили первые паспорта

Заместитель главы городского округа Юлия Шувалова вручила первые паспорта пятерым юным фрязинцам. Этот момент стал не просто важным этапом в жизни детей, но и торжественным событием, символизируя вход в новую взрослую жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с паспортами дети получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Слова тепла и поддержки, сказанные Юлией Шуваловой, тронули душу присутствующих. Заместитель главы подчеркнула, что получение паспорта — это особая ответственность и возможность открыть мир новых благ и свершений.

Юлия Шувалова пожелала детям всего самого лучшего, мудрости и настойчивости в достижении своих мечтаний. Она отметила, что быть гражданином Великой России — это огромная честь. Напомнила юным гражданам о том, как важно помнить о своей малой родине, наукограде Фрязино, который стал основой для их будущих достижений.

Мероприятие прошло в дружелюбной и теплой атмосфере, окруженной улыбками и радостными эмоциями. Дети были полны гордости за новый статус, а родители — счастливы видеть, как их малыши становятся частью большого мира. Этот день навсегда останется в памяти всех присутствующих, ведь он символизировал не только получение паспорта, но и веру в будущее, в светлые свершения, которые ждут каждого из них.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.