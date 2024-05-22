«Пятерочка» выяснила, где в России больше всего любят винегрет

Сегодня отмечается День винегрета — салата, популярного среди многих поколений россиян. Аналитики торговой сети «Пятёрочка» изучили данные продаж готовых салатов за период с 1 января по 14 мая 2024 года и выяснили, насколько винегрет популярен у россиян.

Сильнее всего винегрет любят в Хабаровске, там он лидирует с долей 10% от общего объёма продаж готовых салатов. На втором месте Калининград (7%), бронза у Уфы (6%). Вслед за ними в топ-10 идут Пермь, Казань, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара — в этих городах доля винегрета составила по 5%.

Больше всего винегрета в этом году купили жители обеих столиц: москвичи съели более 326 тыс. упаковок салата, а петербуржцы — около 116 тыс. упаковок. Также отличились покупатели из Казани (более 26,5 тыс. уп.), Нижнего Новгорода (22,4 тыс. уп.), Самары (более 21 тыс. уп.), Екатеринбурга (почти 19 тыс. уп.), Воронежа (более 18,6 тыс. уп.), Перми (почти 16 тыс. уп.), Калининграда (более 12 тыс. уп.) и Уфы (около 12 тыс. уп.).

Причины популярности винегрета очевидны: это простое и полезное блюдо из доступных продуктов, его можно есть во время поста или при соблюдении диеты, оно уместно и в повседневном питании, и на праздничном столе. Популярность винегрета в разных городах различается. Однако в таких городах, как Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар, винегрет менее востребован.

В целом по стране винегрет занимает 5-е место рейтинга спроса на готовые салаты.