Пять учебных заведений победили в премии «Лига вузов» за инновации в образовании

Специалисты компании отметили актуальные научные и образовательные тенденции, связанные с разработкой новых программ обучения, ориентированных на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Награды присудили за создание учебно-научной лаборатории, достижения в области инновационного инжиниринга и 3D-печати, а также за стартап по производству мембран для добычи лития из подземных вод на нефтегазовых месторождениях. Отдельно была отмечена инициатива МИФИ по формированию молодежного научного сообщества и программ дополнительного образования по востребованным, но дефицитным специальностям нефтегазовой сферы.

В 2024-2025 учебном году на соискание премии было подано 55 проектов из разных регионов России. Пять вузов стали победителями. Премия «Лиги вузов» ежегодно присуждается при поддержке «Газпром нефти» за лучшие инициативы в продвижении инновационных отраслей, привлечении молодежи в науку и современные инженерные профессии.

Московский НПЗ «Газпром нефти», являющийся одним из ключевых промышленных работодателей, активно взаимодействует с техническими вузами столицы. На предприятии реализуются программы целевого обучения студентов. Ежегодно более 100 учащихся проходят производственную практику, в рамках которой знакомятся с технологическими процессами, системами промышленной безопасности и передовыми экологическими решениями в нефтепереработке. Лучшие практиканты в дальнейшем трудоустраиваются на МНПЗ. Для студентов и молодых специалистов регулярно организуются научно-технические конференции, помогающие раскрывать и применять их исследовательский потенциал.

«Наша экосистема „Лига вузов“ способствует появлению важнейших образовательных и научных инициатив, которые необходимы для технологического прогресса страны и укрепления кадрового потенциала компании. Развитие бизнеса „Газпром нефти“ стабильно обеспечивает новые рабочие места и спрос на молодых специалистов с актуальными для бизнеса навыками, которые помогают улучшать производственные процессы и повышать эффективность предприятий», — отметил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.