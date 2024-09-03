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Пять тонн гуманитарной помощи доставили из Орехово-Зуева в Курск

Из Орехово-Зуева в Курск прибыло 5 тонн гуманитарного груза. В сборе помощи принимал участие весь персонал Орехово-Зуевской больницы и родственники медиков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Доставкой руководил заведующий инфекционным отделением Орехово-Зуевской больницы Николай Ушаков — и роль экспедитора выпала ему не случайно. С 18 лет он жил и учился в Курске в медуниверситете.

В числе переданных вещей: матрасы, медицинские расходные материалы, гигиенические средства, продуктовые наборы, подушки, одеяла и т. д.

«Также просили приобрести портфели для парней с передовой, которым оказывают первую помощь на линии фронта, а потом уже отправляют непосредственно на госпитализацию», — сказал Николай Ушаков.

А семья Шишковых из Орехово-Зуевского округа помогла безвозмездно организовать транспорт.

Помощь от округа будет предоставляться на постоянной основе.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

Автобусы, которые доставляли людей в пункты временного размещения, отправили в Курск из Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Жителей сопровождали медики, работники Минсоцразвития и ГАИ региона.