Пять стел «Населенный пункт воинской доблести» появятся в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Московской области установят 5 стел с надписью «Населенный пункт воинской доблести». Работы проводятся по программе «Формирование современной и комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«Мы чтим память героев, отдавших жизнь за Родину. В этом году в Московской области появятся пять новых стел «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и поселкам Московской области, чтобы увековечить память воинов, которые сыграли роль в истории», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Для сохранения памяти подвига народа в 2015 году был принят закон Московской области о присвоении этого почетного звания населенным пунктам региона.

Стелы будут установлены в следующих населенных пунктах: Дмитровский городской округ (город Яхрома), г. о. Лотошино (село Званово), Рузский городской округ (город Руза), г. о. Шаховская (поселок Шаховская и село Середа).

На данный момент в Подмосковье 34 населенных пункта носят почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.