Пять школ Богородского округа стали лидерами проектов «Движения Первых»

сегодня в 18:41

Пять школ Богородского округа признаны лидерами по участию в проектах «Движения Первых» и получили подарки за активную работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В число призеров регионального проекта по итогам работы первичных отделений вошли центр образования № 3, Центр образования № 83 имени кавалера ордена мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева, центр образования № 30 имени Колдунова А.И., Вишняковская СОШ № 28 и центр образования № 45.

Школы получили фирменную символику для оформления своих пространств от «Движения Первых». Благодаря этому учебные заведения смогут обновить интерьер и создать атмосферу, отражающую ценности движения.

Центр образования № 30 также стал победителем регионального проекта «Достижения Первых». Учреждению передадут стильное оформление и фирменный мерч для активистов. Ученики уже делятся фотографиями с новым оформлением, отправляя снимки друзьям и близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.