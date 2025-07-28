Пять проектов Подмосковья прошли в федеральный этап конкурса муниципальных практик

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Этот конкурс проводится каждый год, чтобы найти и распространить лучшие примеры работы муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Конкурс проходит в два этапа — региональный и федеральный. Победители получают гранты из федерального бюджета на реализацию и развитие своих проектов.

В этом году в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» были отмечены пять проектов из Подмосковья: Люберцы, Истра, Долгопрудный, Орехово-Зуево и Жуковский. Эти муниципалитеты представили лучшие практики в сферах создания комфортной городской среды, улучшения инвестиционного климата и управления муниципальными финансами.

В Люберцах создали «Умную аллею спорта» — место, где жители могут легко узнать о возможностях заниматься спортом в своём округе. Все спортивные объекты собраны в одном месте, чтобы людям было удобно их найти. Такие аллеи в парках и скверах делают места отдыха более привлекательными и оживленными.

В Истре обустроили новые пешие прогулочные дорожки для активного отдыха и туризма. Эти маршруты помогают жителям проводить время на свежем воздухе, заниматься бегом и наслаждаться природой. Благодаря этому повышается качество жизни и развивается оздоровительный туризм.

В Долгопрудном модернизировали библиотеку, сделав ее современным культурно-образовательным центром. Теперь это пространство с удобствами для разных возрастов, где каждый может реализовать свои интересы и получить новые знания.

В Орехово-Зуево открыли новую набережную — удобное и красивое место для прогулок и отдыха у реки. Здесь есть кафе, смотровые площадки, велодорожки, детская площадка и спортивные зоны. Территория оснащена освещением, видеонаблюдением и системой безопасности. Также обновили историческую Никольскую мануфактуру и создали экотропу с деревянными настилами.

В Жуковском библиотечная система развивается с учетом цифровых технологий. Там проводят VR-экскурсии по красивым местам России, используют 3D-принтеры и объединяют краеведческие материалы с литературой. Также проходят выставки и видеолекции в сотрудничестве с местными музеями и архивами.

Заявки победителей регионального этапа будут направлены на федеральный этап конкурса до 1 августа. Итоги федерального этапа объявят позже, а победители получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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