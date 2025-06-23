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Пять пар зарегистрировали брак в усадьбе «Архангельское» Красногорска в 2025 году

В 2025 году пять пар официально зарегистрировали свой брак в музее-усадьбе «Архангельское» в округе Красногорск. Это исторический объект, где можно официально зарегистрировать брак, что открывает новые возможности для молодоженов, желающих провести свадьбу в уникальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Выездная регистрация брака становится все популярнее среди пар, стремящихся избежать стандартных сценариев и добавить индивидуальности своему важному дню. В случае с музей-усадьбой «Архангельское» есть несколько ключевых преимуществ:

Не нужно посещать ЗАГС. Регистрация проходит непосредственно на территории музея-усадьбы, куда приезжает официальный регистратор. Это экономит время и усилия молодоженов, позволяя сосредоточиться исключительно на подготовке самого праздника.

Исторический антураж. Зарегистрировавшись в стенах древнего музей-усадьбы, пара получает уникальную возможность стать частью истории этого места. Фотографии на фоне крепостных стен и внутри старинного здания станут настоящей жемчужиной семейного альбома.

⁠Естественная красота природы. Музей-усадьба расположен в живописном районе Подмосковья, окруженном зелеными лесами и чистыми водоемами. Это идеальное место для свадебной фотосессии и прогулок после официальной части.

Индивидуальность программы. Выездная регистрация дает больше свободы в выборе сценария торжества. Молодожены могут устроить как традиционную церемонию, так и внести свои уникальные элементы, сделав праздник неповторимым.

Кроме музей-усадьбы «Архангельское» программа «Выбери Свою Локацию» предоставляет возможность проводить официальные регистрации брака в других знаковых местах Москвы и области. Например, в музеях, дворцах культуры и даже на природе. Цель программы — дать молодым людям свободу выбора и предложить альтернативу традиционным местам регистрации.

Подать заявление можно двумя способами:

Через портал «Госуслуги».

Лично посетив Московский областной дворец бракосочетаний № 2, который находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом № 12.

Для получения дополнительной информации можно связаться с учреждением по телефону: +7 (498) 602-00-86, добавочный номер 640130.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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