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Пять новых спортивных площадок введены в эксплуатацию в Красногорске

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова активно ведется строительство современных спортивных площадок. В рамках реализации программы развития спортивной инфраструктуры на территории муниципалитета уже введены в эксплуатацию пять новых площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках реализации программы развития спортивной инфраструктуры на территории муниципалитета уже введены в эксплуатацию пять новых площадок.

Садовая улица, дом 20. Площадка представляет собой многофункциональное сооружение, предназначенное для занятий различными видами спорта, включая футбол, баскетбол и волейбол. Здесь созданы комфортные условия для тренировок и проведения соревнований.

Александра Невского, дом 6, в жилом комплексе «Усово парк». Площадка также является многофункциональной и предназначена для активного отдыха и занятий спортом.

Луговая улица, дом 3, в жилом комплексе «Замитино». Площадка представляет собой пространство с тренажерами, где жители могут заниматься физической культурой и укреплять свое здоровье.

Покровская улица, дом 7, в жилом комплексе «Малина». Площадка также является многофункциональной и предназначена для занятий различными видами спорта.

Красноармейская улица, дома 64–66. Площадка также является многофункциональной и предназначена для занятий различными видами спорта.

Строительство новых спортивных площадок в Красногорске способствует развитию массового спорта и привлечению жителей к здоровому образу жизни. Благодаря доступности спортивных объектов, каждый житель может выбрать подходящий вид спорта и заниматься им на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.