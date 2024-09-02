Пять новых образовательных объектов запустили в Подмосковье ко Дню знаний

В жилых комплексах Подмосковья состоялись праздничные открытия четырех образовательных объектов. К началу нового учебного года свои двери распахнули две школы — в проектах «Томилино Парк» и «Заречье Парк». Также первых воспитанников приняли два детских сада в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Горки Парк», которые рассчитаны на 360 и 350 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Открытие этих пяти социальных объектов позволило создать в Подмосковье около 300 рабочих мест.

Каждая образовательная организация построена по индивидуальному проекту. В детских садах разместились многофункциональные групповые помещения для малышей со спальней, игровой, раздевалкой и буфетной — здесь дети будут получать новые знания, играть и проводить тихий час. В каждом здании предусмотрены помещения для развития творческих талантов и занятий спортом: музыкальный и физкультурный зал, кружковые. Помимо этого, во всех детских садах имеются кабинеты врача и логопеда, а при входе оборудован пост охраны.

В современных школах, помимо учебных кабинетов, оборудованы лаборатории и мастерские по обработке тканей, металла и дерева. Торжественные мероприятия будут проходить в просторных актовых залах, а для занятия физкультурой запроектированы спортивные залы с раздевалками и душевыми. Кормить учеников будут в столовой, а приготовлением еды займутся в пищеблоке. Также в каждой школе предусмотрены помещения медблока с кабинетом врача, прививочной и процедурной и кабинет школьного психолога. При входе в здания оборудованы раздевалки и пост охраны.

В «Пригороде Лесном» в Ленинском городском округе открывшийся детский сад стал пятым в составе проекта, а школа в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах — вторая по счету. В то же время, для жителей проектов «Горки Парк» и «Заречье Парк» открытие образовательных организаций особенно значимы — это первые детский сад и школа в составе жилых комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.