Пять новых игровых комплексов появятся в Шатуре в 2025 году

В 2024 году в Шатуре обновили 11 детских игровых площадок. 4 из них — губернаторские. Еще пять новых губернаторских игровых комплексов появятся в округе в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки установят по адресам:

г. Рошаль, ул. Советская, д. 45, д. 49;

г. Рошаль, ул. Мира, д. 13, д. 15, ул. Октябрьской Революции, д. 50;

г. Рошаль, ул. 1ая Первомайская, д. 1, д. 3;

г. Рошаль, ул. Октябрьской Революции, д. 34, д. 32/3;

г. Шатура, ул. Академическая, д. 10, д. 8.

Все эти площадки были установлены около десяти лет назад и, конечно же, за это время износились и требуют замены.

Еще на семи детских площадках округа заменят старые элементы на новые. Обновление будет в селах Середниково и Дмитровский Погост, поселках Бакшеево и Туголесский Бор, а также в Шатуре и микрорайоне Керва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.