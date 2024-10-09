В Подмосковье обсудили перспективы развития сферы обращения с отходами

Российский экологический форум стартовал 6 октября в Подмосковье на базе кампуса «СберУниверситета» в городском округе Истра. Это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее главных игроков сферы обращения с отходами, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Российский экологический форум — одна из лучших площадок для обсуждения новых идей. Мы всегда готовы делиться опытом с другими регионами, а также интегрировать интересные решения в работу нашего министерства. Я уверен, что в этом году, на форуме, обсудили решение как раз тех задач, которые будут формировать будущее отрасли», — отметил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В форуме приняла участие делегация министерства экологии и природопользования Московской области. Коллеги выступили на панельных сессиях и приняли участие в прениях.

С 2021 года в Подмосковье успешно функционирует комплексная система обращения со строительными отходами. Жители региона положительно восприняли эту инициативу, что позволило нам перейти к более активному информированию населения о возможности переработки строительного мусора.

«Для удобства граждан мы запустили горячую линию по номеру 122/7, где можно оформить заявку на вывоз строительных отходов. С 26 сентября работу линии оптимизировал автоматизированный голосовой помощник, доступный в любое время суток. Статистика демонстрирует эффективность принятых мер: за 2024 год мы получили 1 216 заявок, что в семь раз превышает показатели прошлого года. Только за сентябрь текущего года было переработано около 5 миллионов кубических метров строительных отходов. В настоящее время мы активно разрабатываем мобильное приложение, которое сделает процесс заказа вывоза строительного мусора еще более доступным и удобным для жителей Подмосковья», — рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Спикеры обсудили, как должна быть построена система экомониторинга в России, чтобы обеспечивать различные группы пользователей актуальной информацией.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.