Пять городов Подмосковья стали призерами федерального индекса «IQ городов»

В Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год. Пять городов Подмосковья стали призерами и вошли в число лидеров премии индекса «IQ городов» в категориях «административные центры» и «крупные города». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте»,— сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Индекс «IQ городов» включает в себя множество показателей, среди которых, в частности, цифровизация таких важных областей как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тыс. объектов, установлено более 112 тыс. светильников и 82 тыс опор освещения, проложено более 2,4 тыс. км линий наружного освещения. Более чем на 2,6 тыс. улиц, проездов, набережных стало светлее и безопаснее. Современные системы освещения установлены в 96 скверах. 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появилось современное уличное освещение.

Приоритетом в подходе министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Индекс «IQ городов» разработан Минстроем России в 2019 году совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город» (национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.