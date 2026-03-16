Пять дворов благоустроят в Волоколамском округе в 2026 году

В 2026 году в план комплексного благоустройства включены пять дворовых территорий:

— г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,

— с. Осташево, ул. Лесная, д. 28,

— г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 19, 21, 23, 25, 27,

— г. Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, д. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29,

— г. Волоколамск, ул. Комарова, д. 7А.

Во время благоустройства проведут ремонт проездов и пешеходных зон, замену асфальтового покрытия, обустройство новых парковочных мест и асфальтирование подходов к подъездам.

Также специалисты проведут озеленение, посев газонов, заменят лавочки и урны.

Подрядные организации приступят к выполнению работ во второй половине весны.

Обновленные и комфортные дворы жители округа получат уже до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть об собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в „коттеджное рабство“», — сказал Воробьев.