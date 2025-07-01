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Пять дворов благоустроят в округе Луховицы до конца года

В округе Луховицы за 2025 год планируется комплексное благоустройство пяти дворов у многоквартирных домов. Работы уже начались, они ведутся при поддержке правительства Московской области и софинансировании из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как подчеркнул глава округа Сергей Тимохин, выбраны территории, по которым от луховичан поступали жалобы и обращения.

«Программа включает в себя ремонт внутриквартальных проездов, создание парковок, обустройство пешеходных дорожек и установку детских игровых площадок, а еще озеленение, освещение и другие виды работ», — сказал Сергей Тимохин.

В областную программу благоустройства вошли следующие территории:

город Луховицы, улица Мира, дома № 26, 28;

город Луховицы, улица Мира, дома № 30, 32, 34;

город Луховицы, улица Жуковского, дома № 7, 9;

поселок Орешково, улица Центральная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6;

поселок Красная Пойма, улица Школьная, дома № 9, 11, 11а и улица Садовая, дом 6а.

Срок выполнения благоустройства — сентябрь 2025 года.

Работы на городских территориях и в Красной Пойме уже ведутся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.