Пять двоен за неделю родились в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре за неделю «собрали» богатый «урожай» близнецов. Сразу пять женщин в течение нескольких дней стали мамами двойняшек. Всего с начала года в стенах медучреждения появились на свет 43 двойни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Мамой „юбилейной“ пятой двойни за неделю стала 28-летняя жительница Ленинского округа. Она поступила в перинатальный центр две недели назад. Ей провели полное обследование и следили, как себя чувствуют малыши. После тщательной подготовки на сроке 37 недель и 3 дня в акушерском отделении патологии беременности пациентку прооперировали в плановом порядке — провели кесарево сечение. В последнее время мамочки все чаще устраивают нам двойной праздник. Только я за неделю приняла уже три двойни, еще нескольким помогли родиться мои коллеги», — сказала акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Патима Муртаева.

В учреждении родовспоможения уточнили, что такой «урожай» — скорее редкость для Видновского перинатального центра. Обычно в неделю здесь появляется на свет 1-2 пары двойняшек. Но бывают и исключения. Так, в марте 2025 года, а также в августе и в октябре 2024 года в стенах перинатального центра Ленинского округа родились по 3 двойни за сутки. Такая редкость случается раз в 20-25 лет, пояснили в учреждении.

Ежегодно в Видновском перинатальном центре появляются на свет свыше 6 тыс. детей, за первую половину текущего года — уже порядка 3 тыс. малышей. В начале июня коллектив отметил 12-летие своей работы в статусе перинатального центра. За эти годы в учреждении родились 1 125 двоен и 15 троен.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.