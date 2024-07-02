Пьяный кузбассовец избил силовиков в их же машине и не сел в колонию

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В городе Топки Кемеровской области 39-летнего пьяного мужчину остановили на улице сотрудники полиции. Он сел в машину и напал на правоохранителей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в декабре 2023 года. Мужчину, которого заподозрили в опьянении, на улице остановили полицейские и пригласили пройти в служебный автомобиль.

Уже в машине кузбассовец ударил правоохранителей, поскольку был «недовольным правомерными действиями сотрудников», отметили в прокуратуре.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Фигурант полностью признал свою вину. Топкинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.