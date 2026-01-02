сегодня в 07:59

Пьяные экс-ученики набросились на директора школы на вечеринке в Новосибирске

В одной из школ Новосибирской области на новогоднем мероприятии пьяные подростки избили директора. Центральный аппарат Следственного комитета запросил доклад по поводу инцидента и результатов проверки информации, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел 29 декабря. На мероприятие в честь Нового года в школу пришли ранее отчисленные ученики. Они были пьяны.

Школьники угрожали охраннику. Также один из них ударил директора общеобразовательного учреждения.

Сотрудники СК России по Новосибирской области организовали проверку по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Глава ведомства Александр Бастрыкин дал задачу руководителю СУ СК по региону Евгению Долгалеву предоставить доклад об инциденте.

