Пивший кровь женщин маньяк Станкевич добился снятия судимости

В Забайкальском крае вызвал широкий общественный резонанс случай, когда осужденный за серийные убийства женщин маньяк Владимир Станкевич, выйдя на свободу, смог добиться в суде снятия своей прежней судимости, пишет MK.Ru .

В середине 1990-х годов Станкевич орудовал в Забайкалье, нападая в темное время суток на женщин. Он наносил им жестокие увечья, срывая одежду, кусая и вырывая зубами куски плоти. По словам самого маньяка, он получал удовольствие, когда пил сырую кровь — как людей, так и животных. Наутро наутро после убийств он почти ничего не помнил, кроме того, что «был как зверь», признавался Станкевич на психиатрической судмедэкспертизе.

Силовикам потребовался почти год, чтобы поймать так называемого «оборотня». В итоге Станкевич был приговорен к смертной казни, но впоследствии ее заменили на 15 лет лишения свободы. Правоохранителям удалось доказать 6 убийств, совершенных маньяком.

После освобождения в 2011 году Станкевич вновь совершил преступление — наехал на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые травмы. Однако в судебном порядке маньяку удалось добиться снятия прежней судимости за убийства, отмечает издание.