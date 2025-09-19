Пивовары Клина установили новое оборудование

На промплощадке крафтовой пивоварни Gletcher в городском округе Клин установили новую углекислотную станцию. Она позволит снизить затраты на закупку СО2 на 30% выбросы в атмосферу, уберет риски травматизма сотрудников, минимизирует потери на линии производства продукта, а также увеличит производительность линий на 20%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом 20-тонном резервуаре хранится сжиженная углекислота. Сырье необходимо для производства пива бутылочного и ПЭТ-розлива. Посредством СО2 из тары вытесняют кислород, который, как известно, провоцирует развитие бактерий. На производстве строго следят за соблюдением санитарных норм, ведь это влияет на насыщенность вкуса и качество продукта.

«Раньше мы закупали 20-литровые баллоны с углекислотой. Они весили по 40 кг. В день мы расходовали порядка 70-80 штук. Для того, чтобы заменить баллоны приходилось каждый раз останавливать линии. Два месяца назад мы установили резервуар с углекислотой. Модернизация позволила повысить производительность линий на 20%», — рассказал главный инженер ООО «Глэтчер» Сергей Лысенко.

Здесь уделяют большое внимание модернизации производства. В 2025 году здесь установили новую подстанцию мощностью 600 кВт, запустили собственную котельную. В конце сентября текущего года планируется установка холодильного оборудования, что улучшит качество и контроль продукции. Для обеспечения задач роста и модернизации в 2025 году на предприятии создано 25 дополнительных рабочих мест.

18 сентября 2025 года на промплощадке крафтовой пивоварни Gletcher побывала глава городского округа Клин Инна Федотова. Она познакомилась с руководителем завода Вячеславом Картавиным, командой предприятия и их новыми инвестпроектами.

Важно напомнить, что команда Gletcher является партнером администрации городского округа Клин в проведении фестиваля крафтовой культуры КлинМайFest и организует фестиваль мотокультуры и креативных направлений BRAINSTORM Motor Fest.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.