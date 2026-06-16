Питомник в Сергиево-Посадском округе отметили за вклад в озеленение

Питомник «Богородская Нива» в Сергиево-Посадском округе получил благодарность главы муниципалитета за вклад в озеленение и экологию. 15 июня хозяйство посетил начальник управления сельского хозяйства Александр Желтов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хозяйство «Богородская Нива», расположенное рядом с деревней Сметьево, работает с 2004 года. Здесь выращивают посадочный материал кустарников и лиственных деревьев, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников. Основателем предприятия является Игорь Бобылев. При поддержке администрации округа площадь обрабатываемых земель увеличилась с 18 до 130 гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.