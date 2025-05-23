Питьевой фонтан от российского производителя заработал в парке «Сестрорецкий»

22 мая он заработал в парке «Сестрорецкий» по адресу: Клин, в районе улицы Мира, дом 21. Фонтан расположен рядом с пляжной территорией парка.

Фонтанчик установлен по проекту российского производителя фильтров для очистки воды «Барьер». В фонтанчике установлена трехступенчатая система фильтрации, очищающая воду от ржавчины, хлора и тяжелых металлов. Кстати, для всех желающих в рамках системных мероприятий проведут интерактивные занятия экологической направленности, на которых юные посетители узнают о свойствах водопроводной воды и загрязнениях, которые в ней присутствуют, и важности сохранения водных запасов нашей страны в чистоте.

Ожидается, что питьевой фонтанчик будет работать до сентября. Все посетители парка смогут совершенно бесплатно набрать в нем чистую питьевую воду. Это позволит, как ожидается, сократить число пластиковых бутылок, в которых люди приносят в парки напитки. Посетителей парка просят бережно относиться к новому элементу паркового хозяйства. Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее сообщалось, что в теплый сезон 2024 года питьевые фонтаны появились уже в 22 парках Подмосковья.