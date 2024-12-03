Письмо Деду Морозу можно положить в специальный ящик в округе Подмосковья

В новогодней акции принимают участие 3 населенных пункта округа: г. Ногинск, г. Электроугли, п. Обухово. Новогодние ящики установлены и открыты в 4 парках — в Центральном, в Глуховском, в Липовой аллее и в Роще.

Данная почтовая кампания проходит в Богородском округе уже не первый год. С ее помощью маленькие жители и их родители, а также все, кто хочет загадать заветное желание, могут отправить письмо новогоднему волшебнику в Великий Устюг.

Сделать это можно по 25 декабря. Все письма, опущенные в специальные почтовые ящики, передадут адресату, и он ответит каждому без исключения.

Помимо этого, традиционно распахнула свои двери резиденция Дедушки Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.