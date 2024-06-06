Писателя Цыпкина заметили гуляющим по Невскому за руку с бывшей женой

Писателя Александра Цыпкина и его бывшую жену Оксану Лаврентьеву заметили гуляющими по центру Санкт-Петербурга. Экс-супруги шли по Невскому проспекту, держа друг друга за руки, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Цыпкина и Лаврентьеву сфотографировали вечером 5 июня. Бывшие муж и жена гуляли по Невскому проспекту и общались со знакомыми.

Общественность узнала о разводе писателя и бизнесвумен в декабре 2023 года. Цыпкин и Лаврентьева были в браке 5 лет.

После появления новостей о разводе Лаврентьева заявляла, что их отношения закончены из-за поменявшихся взглядов на жизнь. Цыпкин же говорил об экс-супруге, что он «всегда за нее», и Оксана останется для него родным человеком.