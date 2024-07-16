Писателей Подмосковья приглашают в литературную резиденцию в Самаре

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) совместно с издательством «Бослен» открывает прием заявок на участие в литературной резиденции, которая пройдет с 3 по 23 сентября в отеле «Моя Глинка» г. Самара, сообщает пресс-служба организаторов.

Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20-ти дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.

На конкурс принимаются книги (12+), затрагивающие самый широкий круг тем: исследовательские и учебные издания, посвященные различным видам искусств и ремесел; жизнеописания выдающихся деятелей науки, истории и культуры; научно-популярные литературоведческие, искусствоведческие и культурологические работы; книги по истории повседневности, урбанистике, городской антропологии.

Участники конкурса должны предоставить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 20 до 40 тыс. знаков, а также рабочее оглавление, дающее представление о структуре будущей книги. Если тексту нужны иллюстрации — нужно указать это в заявке.

Готовность произведения к публикации должна составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае готовности на 100% произведение предоставляется полностью (общий объем рукописи до 15 а. л.).

Тем, кто победит в конкурсе, АСПИР предоставляет проживание в одноместном номере и трехразовое питание, а также оплачивает дорогу.

Заявки принимаются до 31 июля от авторов старше 18 лет.

Ограничений по месту жительства в пределах Российской Федерации нет.

Узнать полные условия конкурса и подать заявку можно на сайте ассоциации.

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