Писатель Юлия Лавряшина посетит Щелковскую детскую библиотеку

В Щелковской детской библиотеке 7 ноября состоится встреча с талантливой писательницей Юлией Лавряшиной. Юлия Александровна известна своими книгами для взрослых и детей, а также является лауреатом международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина за повесть «Улитка в тарелке».

На встрече с маленькими читателями Юлия Лавряшина поделится своими творческими планами и расскажет о новом издании книги «Улитка в тарелке». Это увлекательное произведение, наполненное приключениями и мудрыми мыслями, несомненно, заинтересует юных любителей литературы.

Встреча с Юлией Лавряшиной пройдет 7 ноября в 15:00 по адресу: г. Щелково, ул. Пушкина, д. 24. Вход свободный, но для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8(496)566-57-55.

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